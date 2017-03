Jean-René Lecerf trouve le discours de Macron intéressant

À l’heure où la droite n’a pas de mots assez durs pour qualifier Emmanuel Macron, certains de ses élus sont bien plus modérés. Comme Jean-René Lecerf, président du Conseil départemental du Nord, qui a déclaré ce mercredi sur Public Sénat (et n’est plus adhérent aux Républicains, ceci explique peut-être cela) : “La famille politique qui était la mienne devrait m’amener naturellement à soutenir François Fillon. Ce sera peut-être ce que je ferais, vraisemblablement. Mais je trouve que le discours d’Emmanuel Macron est un discours tout à fait intéressant”. Rappelons que le président du Conseil départemental a accordé son parrainage… à Alain Juppé.

#Presidentielle360 @JrLecerf : “Je suis censé soutenir François Fillon mais le discours d’Emmanuel Macron est tout à fait intéressant.” pic.twitter.com/fg3KXjpte4 — Public Sénat (@publicsenat) 8 mars 2017

