Huawei à Valenciennes, merci Borloo !

On savait que Valenciennes, en tant que ville pilote, avait ouvert grand sa porte aux caméras de vidéo-surveillance des Chinois d’Huawei. Ce que l’on savait moins, – c’est dans Le Canard Enchaîné cette semaine (qui s’auto-flagellera certainement d’avoir qualifié le chef d’édition de La Voix du Nord de député-maire…), mais La Voix en avait déjà parlé – c’est que Jean-Louis Borloo n’est pas étranger à ce marché. L’ex-maire de Valenciennes est depuis peu administrateur de la filiale du géant asiatique. Ça aide.

