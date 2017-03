TRIEUR Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 03 mars 2017

Gérard Caudron, Xavier Bertrand et Natacha Bouchart sont dans le BeffroiMètre

Comme chaque vendredi, DailyNord se sacrifie à la tradition du BeffroiMètre et passe en revue les personnalités qui ont la une de l’actualité cette semaine.



Gérard Caudron hurle du haut de son beffroi

Le maire de Villeneuve d’Ascq a été mis en examen pour diffamation présumée et n’apprécie pas mais alors vraiment pas…et crie au complot politique en plein conseil municipal.

René Dosière fait la morale depuis son beffroi

Spécialiste de ces questions, le député socialiste de l’Aisne, qui ne se représente pas, publie Argent, morale, politique (Seuil) . Un sujet brûlant.

La droite a mal à son beffroi Fillon

Vague de défections et de désaffections des grands élus de droite de la région qui lâchent François Fillon en rase campagne.

Natacha Bouchart

Suite à la visite du ministre de l’intérieur, la maire de Calais (LR) veut s’opposer à tout dispositif humanitaire concernant les migrants, à commencer par les douches et les repas.

Xavier Bertrand consulte dans son beffroi

Devant la tournure des événements de la campagne Fillon, le président de région a décrété l’état d’urgence et réuni ses élus à Arras. Suspense…

Raymond Kopa quitte le beffroi

La légende du football, ancien capitaine de l’équipe de France, Ballon d’Or en 1958, s’est éteinte à 85 ans.

