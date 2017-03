LA PLUS OUVERTE DE LA RÉGION ? Réflexions Par Marc Prévost | 17H00 | 20 mars 2017

Douzième circonscription du Nord (Avesnois) : un paysage politique explosé façon puzzle

Un imbroglio à gauche comme à droite. Le paysage politique de la 12ème circonscription du Nord (Avesnois) ressemble à un puzzle éclaté où l'on retrouve deux parlementaires, les Bataille père et fille, un ancien vice-président du Conseil général du Nord, Laurent Coulon, une parachutée du Cambrésis, Marjorie Gosselet, mais aussi le sulfureux maire d'Hautmont, Joël Wilmotte... Beaucoup de trous et d'incertitudes, avec en toile de fond... l'affrontement lillois entre les kannériens et les aubrystes à gauche. DailyNord fait le point sur cette circonscription, peut-être la plus ouverte de la . . .

La lecture de cet excellent article est réservée aux abonnés. Pour vous abonner (5 euros par mois, pass pour une journée à 1 euro), cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici.

Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.