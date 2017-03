TRI HEBDO Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 17 mars 2017

Alain Casanova, Iris Mittenaere et les Hauts-de-France sont dans le BeffroiMètre de la semaine

Qui sont les invités du BeffroiMètre cette semaine ?

Alain Casanova aux commandes du beffroi

On n’a plus l’habitude de dire du bien de Lens : mais sachez que le club est en tête de la Ligue 2.

La Région investit 100 millions d’euros dans le beffroi ferroviaire

Le barreau Creil-Roissy avance. En tout cas, la Région Hauts-de-France financera un tiers de l’équipement ferroviaire (relire notre lu, vu).

Iris Mittenaere revient dans les beffrois

Miss Univers est de passage dimanche. Elle défilera de la gare Lille-Flandres jusqu’à la Grand’Place, à Lille.

Le projet ShAKe va rejoindre les beffrois

Un nouveau bâtiment va rejoindre Euralille, a annoncé la Métropole Européenne de Lille. Les fans d’architecture devraient être ravis, rapporte 20 Minutes.

Charles, William et Harry bientôt dans les beffrois

20 000 Canadiens sont attendus sur la colline de Vimy pour le centenaire de la Bataille, le 9 avril. Les têtes couronnées britanniques seront également là a-t-on appris cette semaine : le prince Charles et ses fils William et Harry.

Redoine Faïd dans les geôles du beffroi

Pour son évasion avec prise d’otages de la prison de Sequedin en 2013, le braqueur a pris 10 ans de réclusion.

