Dans l’Audomarois, “En marche”… ou à pieds ?

Mail d’un lecteur cette semaine : “Ma femme a bien ri quand elle a réalisé qu’elle a failli appeler le club de randonnée “Audomarois en marche”, alors qu’elle voulait contacter…le comité local d’Emmanuel Macron !“…

En effet, du côté de Saint-Omer, la confusion règne quand on cherche le comité local de soutien à Emmanuel Macron avec la mention “Audomarois en marche” : Google nous dirige en premier lieu vers l’association de randonnée qui porte le même nom.

On a demandé au club de randonnée ce qu’il pensait de cette homonymie, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, le président du club n’a pas répondu à nos interrogations. Peut-être qu’il est en marche… Mais pour qui ?

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.