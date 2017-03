TRI HEBDO Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 10 mars 2017

Daniel Fasquelle, Dany Boon et Redoine Faïd sont dans le BeffroiMètre

Qui est dans le BeffroiMètre en ce nouveau vendredi ?

Daniel Fasquelle en haut du beffroi

Bonne pioche pour le député-maire du Touquet, sarkozyste qui s’est tu pendant les cinq jours de folie autour de François Fillon. Il intègre désormais le comité de campagne du candidat généreux avec sa femme.

Dany Boon plaide pour le beffroi d’Iris Mittenaere

Une pétition lancée par un Nordiste vient d’être signée par le réalisateur. Elle réclame que la Miss Univers soit la nouvelle Marianne.

Luciano Biondo plante un nouveau beffroi

Le président de Toyota France vient de lancer, lundi, la production de la nouvelle Yaris à Onnaing.

Bernard Cazeneuve apporte son soutien au beffroi

Cadeau de fin de mandat peut-être : le gouvernement vient d’annoncer des aides pour le logement, les transports et la santé dans le bassin minier (20 Minutes).

Redoine Faïd doit répondre de ses actes devant le beffroi de la justice

Le braqueur est jugé pour son évasion de la prison de Sequedin en 2013.

Gérald Darmanin replié dans son beffroi

Le maire de Tourcoing a quitté ses fonctions chez les Républicains dans le cadre de l’affaire Fillon. Le voilà replié dans son beffroi. Pour combien de temps ?

