Evénement littéraire Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 17H31 | 21 mars 2017

Bibliomanie, à Saint-Omer, le livre en constellation

Quand deux éditeurs indépendants et aventureux investissent une bibliothèque rendue célèbre par la découverte d’un précieux first folio de Shakespeare, ce sont des myriades de vitrines qui s’ouvrent sur les plus étonnantes pratiques des lecteurs et des collectionneurs. A Saint-Omer, Nuit Myrtide et les Venterniers nous concoctent une exposition mille feuille de littérature(s).

« Le minimum c’est deux livres tenus par une ceinture d’écolier. » Ainsi Dimitri Vazemsky commence par définir ce qui fait bibliothèque, répondant à la question posée par la curieuse et fascinante exposition qu’il mitonne actuellement avec l’active complicité d’Elise Bétremieux, fondatrice des Venterniers (maison d’édition, atelier et librairie à Saint-Omer). Ces deux fous de lettres ont « trouvé des points de dialogue » dans leurs démarches suite à une inauguration de festival et au fil de deux parcours parallèles .

Dimitri résume son cheminement : « Ça commence avec un polar à Wazemmes auto-édité, vendu à la criée sur le marché, puis un deuxième livre autour de Victor Hugo, ensuite je monte une association pour publier d’autres auteurs, c’est le début de ma maison d’édition Nuit Myrtide il y a dix-huit ans. » Et maintenant arrive, avec ce nouveau projet, « une déviance plasticienne ». Accueillie du 3 au 29 mars 2017 par la Bibliothèque d’Agglomération de de Saint-Omer (Elise précise : « Dimitri s’intéressant à Shakespeare, avait suivi l’histoire du first folio découvert par Rémy Cordonnier, responsable du fonds ancien. »), Bibliomanie présentera de multiples façons de réunir des ouvrages et de les faire dialoguer. « Le lieu raconte en lui-même un tas d’histoires et fait travailler l’imaginaire », dans cette bibliothèque aux airs d’Harry Potter.

Pathologies et tourniquets

« L’idée était de faire un point sur tout ce qui fait bibliothèque, du plus sacralisé au moins sacralisé », précise Dimitri en s’amusant à l’idée de présenter, par exemple, « un tourniquet de maison de presse arborant des romans de gare aux titres improbables, comme Kippour sonne le glas ou Les Mains au culte » dans l’imposante salle patrimoniale qui elle-même vaut la visite pour sa solennité délicieusement surranée et ses ouvrages rares collectés avec soin et passion par un Rémy Cordonnier complice de intrusion.

«Il faudrait faire des recherches sur les jeux de mots foireux dans les incunables, Shakespeare en foisonne ! » ajoute Dimitri, passionné par le choc des différents niveaux de culture. A ce sujet il explique : « J’arrive d’abord à Shakespeare par un film de science-fiction des années 50, Planète Interdite (remake de La Tempête), et à Victor Hugo parce que je lis Batman et que Bob Keane s’inspire de l’Homme qui rit pour créer le Joker. » Il se réjouit d’investir un haut lieu de la bibliophilie : « Tout ce que tu amènes devient signifiant, et on ne va pas se priver de ce que contient le lieu, l’importance du cadre… ». Elise ajoute : « Il y aura beaucoup d’humour donc l’exposition s’adresse à un très large public car le sujet part vraiment du quotidien, et ne concerne pas seulement les maniaques », même si la dimension psychiatrique de la bibliomanie affleurera. « Il y a la question de valider la déviance mentale », creuse Dimitri, à qui Elise répond « la bibliomanie dérive vers le côté pathologique de la bibliophilie, mais il sera surtout question des étapes intermédiaires, comme s’intéresser au numéro de série, à ce genre de détails. » On évoque alors l’image du cabinet de curiosités, songeant à ces vitrines et présentoirs qui exposeront les ouvrages les plus hétéroclites et les façons les plus étonnantes et personnelles de les montrer : « Oui, c’est assez proche mais avec du populaire et du contemporain, nuance Dimitri : tout le monde peut faire ce genre de collection chez lui, le visiteur fasse un pas en arrière face à ses murs de livres et se demande où mène la porte qui est cachée derrière sa propre bibliothèque. »

Le secret derrière la porte

Cette image de la porte cachée est au cœur de la nouvelle Que le Mystère des Livres écrite par Dimitri et éditée par Les Venterniers à l’occasion de l’exposition. Le texte sera caché à l’intérieur d’une sculpture en bois représentant une bibliothèque « minimale » et sera disponible à la librairie des Venterniers où Élise met en place un post-scriptum à l’exposition. Ainsi, Bibliomanie, qui s’inscrit dans le cadre de Hauts Les Livres, s’étend hors des murs de la salle patrimoniale. Une arborescence qui fait écho à la nature même de l’idée de collection qui travaille l’exposition et qui réjouit Dimitri : « La question de la collection comme œuvre est passionnante, collecter est un acte de création, un acte d’écriture : une étagère c’est comme une phrase, une création de sens sur une ligne horizontale… avec l’idée de constellation très proche. »

Élise remarque à son tour que sont très populaires les notions de « mystère des livres, de propagation clandestine – le vocabulaire technique est juste : le mot diffuser fonctionne bien, c’est lumineux

», et Dimitri poursuit : « Les livres qui sont portés par des courants souterrains et qui vont aller toucher quelqu’un à des milliers de kilomètres, c’est de la magie, c’est du viral ludique. » Il y a fort à parier qu’au mois de mars Saint-Omer devienne un joyeux foyer de contamination.

Rémi Boiteux

Bibliomanie

Du 3 au 29 mars 2017

Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer : 40 rue Gambetta

mardi, mercredi, et samedi 9h-12h30 et 13h30-18h

vendredi 9h-12h30 et 13h30-19h

Hauts les livres

Du 1er mars au 1er avril.

L’Association des éditeurs Hauts-de-France et l’association Libr’Aire proposent un programme d’animations autour du livre en région Hauts-de-France.

Article paru dans le n°23 de la revue Eulalie, publié par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.