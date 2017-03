TRI HEBDO Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 24 mars 2017

Barbara Pompili, Damien Carême et Xavier Bertrand sont dans le BeffroiMètre

Cette semaine, le BeffroiMètre se balade entre Picardie et Nord – Pas-de-Calais.

Barbara Pompili rejoint le beffroi d’Emmanuel Macron

La secrétaire d’Etat à la biodiversité, ex-EE-LV, est la première membre du gouvernement à soutenir ouvertement Emmanuel Macron. De quoi lui assurer une investiture aux législatives à Amiens ? Lire également notre analyse.

Frédéric Cuvillier aussi…

Dans la foulée, le député-maire de Boulogne-sur-mer, ancien membre du gouvernement, est désormais un soutien du candidat Macron qui cherche à creuser l’écart dans la course à l’Elysée,

Damien Carême se montre dans les beffrois

Carton plein dans les médias nationaux (RTL, Le Point, Libé…) pour le maire de Grande-Synthe qui publie “On ne peut rien contre la volonté d’un homme” (Stock) avec la journaliste Maryline Baumard.

Gauthier Toulemonde seul sur son beffroi

Le chef d’entreprise, habitant de Saint-André-lez-Lille, réitère son expérience de télétravail loin du monde, cette fois-ci, dans le désert du sultanat d’Oman (Europe 1)

Xavier Bertrand furax dans les beffrois

Le président de Région n’a vraiment pas aimé le départ de Tioxide que le conseil régional avait pourtant soutenu à hauteur de 12 millions d’euros (relire notre lu, vu).

La pauvreté reste dans le beffroi

Une étude de l’Insee indique que les Hauts-de-France font partie des plus pauvres du pays, notamment pour les familles monoparentales et les jeunes (France 3)

