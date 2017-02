TRI HEBDO Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 24 février 2017

Jean Lebas, Marcelo Bielsa et Lucas Belvaux sont dans le BeffroiMètre

Marcelo Bielsa débarque dans le beffroi

Le technicien argentin, meilleur entraîneur du monde selon le vénérable Guardiola, guidera le LOSC la saison prochaine. Et ça nous a inspirés…

Lucas Belvaux est sorti dans les beffrois

Le film “Chez Nous” qui déplaît tant au FN est sorti dans les beffrois. À Hénin-Beaumont, une poignée de militants frontistes adeptes de la liberté d’expression ont manifesté devant le cinéma.

Heineken investit dans les beffrois

Parmi les 20 millions d’euros d’investissement prévus en France, le brasseur en réserve 7 millions pour le site de Mons-en-Baroeul (20 Minutes).

Marine Tondelier écrit sur le beffroi de Marine..Le Pen

L’élue écologiste sort Nouvelles du Front, un livre sur son expérience dans l’opposition au FN à Hénin-Beaumont ((Editions Les Liens qui libèrent), ville dirigée par Steeve Briois,

Xavier Bertrand entre dans le beffroi de la politique

Le président de Région s’engage dans la bataille présidentielle aux côtés de François Fillon. Au point d’abîmer son image ? (lire “Une ambiguïté nommée Bertrand“)

Jean Lebas a failli quitter les beffrois

Toilettage de noms pour neuf stations de métro de la métropole lilloise. Et à Roubaix, l’ancien maire Jean Lebas devait sauter pour être remplacé par le nom Gare de Roubaix (Nord Eclair). La MEL a rétropédalé : la station s’appellera donc Gare Jean-Lebas Roubaix.

