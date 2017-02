COMME D'HABITUDE Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 03 février 2017

Xavier Bertrand, Hani Ramadan et Iris Mittenaere sont dans le BeffroiMètre

Nouveau BeffroiMètre en ce vendredi. Politique, sport, people et polémique font bon ménage.

Iris Mittenaere est tout en haut du beffroi universel

Une Nordiste Miss Univers ? Et ouais même si ça paraissait hautement improbable. Bravo Steenvoorde.

Xavier Bertrand agite les rumeurs du beffroi

Il misait sur 2022… et si sa bonne étoile était pour 2017 ? Ces derniers jours, l’hypothèse d’un Xavier Bertrand pour remplacer François Fillon, se répand chez les LR désabusés. Relire Le Petit Théâtre.

Fabien Béziat et Hughes Nancy ont bien réussi à retranscrire le beffroi de la mine

2,7 millions de téléspectateurs ont regardé le réussi documentaire ”L’épopée des gueules noires” diffusé sur France 2 mardi (et que vous pouvez revoir ici).

Le LOSC dégaine sur les beffrois

Sept joueurs recrutés par la nouvelle direction du LOSC cette semaine. Parmi eux, Anwar El Ghazi, 21 ans, considéré comme le “plus gros calibre recruté” par France 3 NPDC. Nous, on ne connaissait pas, mais nous ne sommes pas des spécialistes.

Hani Ramadan n’a pas pu venir dans les beffrois

La venue de l’islamologue controversé à Roubaix a suscité une levée de boucliers. Du coup, la conférence a été annulée (20 Minutes).

Marine Le Pen prise les mains dans le portefeuille du beffroi

Marine Le Pen traîne aussi son affaire d’assistants parlementaires fictifs, pour laquelle elle doit rembourser 300 000 euros au Parlement européen. Ce qu’évidemment, notre conseillère régionale fictive refuse (L’Express).

