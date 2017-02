Trente ans d’audace et de création

Il arrive que certains livres, dont la plupart sont acquis par des particuliers, prennent une valeur considérable sur le marché de l’art. Un exemplaire d’Empreintes de Catherine Zittoun et Zao Wou-Ki paru en 2003 et enrichi de deux encres de Chine du peintre, a ainsi été adjugé à 15 000 euros en 2007 lors d’une vente aux enchères au profit de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Il faisait l’objet d’une souscription à 400 euros au moment de son édition.

« Quand j’ai commencé à faire des livres, se souvient Dumerchez, j’avais du mal à m’en séparer, je préférais les garder comme un collectionneur. Puis mon grand ami Roland Topor m’a aidé à comprendre que vendre était la condition pour pouvoir continuer. Garder est absurde, il faut au contraire que les choses se diffusent, qu’elles aient leur propre vie. » Malgré le prix et la rareté de certains titres, il se défend d’avoir une approche élitiste. « Lors des souscriptions, on me paie parfois en plusieurs années avec de petites sommes. Mes livres sont par ailleurs visibles dans des expositions et à la BnF où ils seront peu à peu numérisés et accessibles à un public plus large. »

Croire à ce que l’on fait

Le « poète de l’édition », selon l’expression de Fernando Arrabal, se considère comme un élément déclencheur dans la relation entre auteurs et artistes. Il confesse le regret d’avoir dû renoncer à des projets avec Hugo Pratt, Francis Bacon ou Romain Gary, mais ce qui l’anime avant tout, c’est la création au présent et les projets en cours.

Dernièrement, il a édité deux ouvrages autour d’Arthur Rimbaud. Un remarquable livre d’artiste d’abord : Rimbaud selon Harar, par l’écrivain Alain Sancerni et le plasticien Joël Leick. L’édition courante du texte est publiée dans la collection « Double Hache ». En parallèle, il coédite Passages avec Shama Books et le Centre français des études éthiopiennes. Il s’agit de la première traduction bilingue français/ahmarique des textes phares du poète. À Harar, où il vécut plusieurs années vers la fin de sa courte vie, ayant rompu avec la poésie, on connaît seulement Rimbaud comme un explorateur, un caravanier polyglotte qui fréquentait les princes. Son œuvre de poète y sera enfin à la portée de tous.

Plus de trente ans après ses débuts, Bernard Dumerchez confirme que l’important est de durer et de croire à ce que l’on fait. Sa pro- pension à douter ne l’a pas empêché d’avancer et de développer un catalogue ambitieux sans jamais rechercher les honneurs. Au sujet des évolutions de notre société, il est plutôt confiant : « Le rôle d’un artiste, c’est celui qu’on veut bien lui attribuer. Ce qui compte, ce n’est pas l’artiste mais ce qu’il fait. C’est l’œuvre d’art qui te permet quasiment de vivre, de respirer, de penser. Et sans faire preuve d’un optimisme béat, on peut estimer que malgré les difficultés, la culture arrive toujours à se frayer un chemin. »

Alexandra Oury