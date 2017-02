Sébastien Huyghe en train de lâcher François Fillon ? (et il n’est pas le seul)

Evidemment, il y a les sourires de façade et la défense (compliquée) qui va avec. Sauf qu’on sait que dans l’affaire Fillon, nombre d’élus LR n’en pensent pas moins…

Lundi, une réunion de parlementaires a fait parler d’elle. A l’issue de celle-ci, une vingtaine d’élus a en effet estimé : “Nous ne pouvons plus faire campagne (…) Nous reconnaissons tous la légitimité que le candidat a tiré de sa victoire à la primaire mais nous ne pouvons pas ignorer que plusieurs éléments imprévisibles se sont produits depuis. C’est pourquoi nous devons faire part à François Fillon de nos plus vives inquiétudes et lui poser la question de savoir ce que nous allons faire maintenant. De savoir quelle est la suite.” (Le Figaro).

Parmi les organisateurs de ce qui ressemble à un début de fronde, on trouvait notamment le député sarkozyste du Nord, Sébastien Huyghe, ainsi qu’Alain Gest, son homologue de la Somme. Des élus qui n’étaient évidemment pas dans le premier cercle de campagne… de François Fillon.

