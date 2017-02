Quand Brigitte Macron travaillait à…

Avant de devenir professeure de français à Amiens, sa ville natale, Brigitte Trogneux a eu une vie. Elle a travaillé comme chargée de mission à la Chambre régionale de commerce et d’industrie alors présidée par Louis Decoster, lui-même PDG de la banque Scalbert Dupont – l’établissement rejoindra le groupe CIC. Nous étions dans le cours des années 70. En 1977, son futur mari naissait à Amiens. Il s’appelle Emmanuel Macron.

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.