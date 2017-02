PASSAGE EN REVUE Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 17 février 2017

Marine Le Pen, François Ruffin et François Fillon sont dans le beffroimètre cette semaine

Cette semaine, le Beffroimètre ne l’a pas fait exprès mais il compile les personnalités de premier rang. Ainsi va l’actualité de la semaine dans la région.



Isabelle Herlin arrive dans le beffroi de la recherche

Isabelle Herlin est la nouvelle directrice de l’institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA) à Villeneuve d’Ascq. Elle succède à David Simplot-Ryl.

Marine Le Pen manie le paradoxe dans les beffrois

La conseillère régionale des Hauts-de-France, candidate FN à la présidentielle, et sous le coup d’une procédure pour emploi fictif au parlement européen, est en tête d’un sondage dans la région.

François Fillon en visite dans le beffroi tourquennois

Le candidat de la droite et du centre à la présidentielle rend une visite aujourd’hui au maire Gérald Darmanin, ex porte-parole de Nicolas Sarkozy et bras droit de Xavier Bertrand à la région.

François Ruffin se présente aux législatives dans son beffroi

Le journaliste, rédacteur en chef du bimestriel Fakir et auteur du film “Merci Patron!” qui dénonce les pratiques de Bernard Arnaud (groupe LVMH), se présente dans la 1ere circonscription de la Somme.

Franck Passi de passage au beffroi du LOSC

Le nouvel entraîneur du LOSC a été nommé pour quatre mois. Sa mission ? Assurer le maintien du lub en ligue 1.

Emmanuel Macron fait des vagues depuis le beffroi d’Alger

En visite à Alger, l’Amiénois candidat à la présidentielle a surpris toute monde en rapprochant la colonisation avec un crime contre l’humanité.

