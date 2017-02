Bayrou/Macron : Marc-Philippe Daubresse, à girouette, girouette et demi…

Tellement prévisible qu’on l’attendait avec impatience. Et ça n’a pas manqué, hier, Marc-Philippe Daubresse a tweeté à propos du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron :

Ce n’est pas la girouette qui change de sens c’est le vent! https://t.co/uOVrbZcikK — Daubresse (@DAUBRESSE_MP) 22 février 2017

En matière de sens du vent, Marc-Philippe Daubresse est en effet un sacré marin. Il suffit de rappeler que dans un livre d’entretiens sorti en 2012, il stigmatisait un Fillon “qui a un grand pouvoir de nuisance et peut recourir à des méthodes dignes de l’époque de la reine Margot”… Et qui soutient le député-maire de Lambersart aujourd’hui, après avoir roulé pour Nicolas Sarkozy ? Un certain François Fillon avec qui il a d’ailleurs un grand point commun : celui d’embaucher sa famille. La liste des collaborateurs rendue publique par l’Assemblée Nationale, mardi, confirme que l’élu salarie comme collaborateurs son épouse et le fils de son épouse, Brigitte et Alexandre Astruc.

