Le centre André François ou la passion des images

« En France, nous n’avons pas conscience de cette mémoire à sauve- garder que représente l’illustration. De plus, le décryptage des images intéresse beaucoup le public » remarque Catherine Palomar, directrice du CRRAI. La tâche est immense et les pistes de développement nombreuses pour cette jeune structure qui multiplie les initiatives afin de rayonner largement et de gagner en visibilité, à l’instar de ses aînés que sont le musée de l’illustration de Moulins ou le prestigieux centre de l’illustration Tomi Ungerer de Strasbourg. Pour mener à bien ses missions, le centre André François déploie son activité dans deux directions principales, un programme régulier d’expositions et l’accueil d’illustrateurs en résidence.

C’est en premier lieu à faire connaître la figure et l’œuvre d’André François que se consacre l’équipe du centre. Né à Timisoara, André François a vécu une grande partie de sa vie dans le Vexin, à 80 kilomètres de Margny. C’est dans son atelier, au fond du jardin de sa maison de Grisy-lès-Plâtres, qu’il crée couvertures de magazines et de livres, affiches, livres pour enfants, dessins d’humour pour la presse ou encore décors et costumes de théâtre, tableaux et sculptures. Formé à l’illustration graphique et au dessin par l’affichiste Cassandre, André François a marqué les esprits par des images à l’humour intrépide et un irremplaçable sens du raccourci graphique. Les amateurs de 2 CV ne peuvent avoir oublié le joyeux cheval à deux têtes sautant un obstacle en forme de double chevron qui vantait les mérites de l’improbable véhicule. Publié en 1956 par Robert Delpire, Les Larmes de crocodile est quant à lui devenu un classique du livre pour enfants, traduit dans plus de 16 pays. De renommée internationale, André François réalisa éga-lement des couvertures pour le New Yorker pendant 30 ans et des affiches pour les films de Pierre Étaix, Oshima, Losey ou Polanski. Lorsque l’artiste décède en 2005 à 89 ans, c’est avec la douleur d’avoir vu quelques années plus tôt un incendie sans merci ravager la quasi-totalité de son travail et de ses archives. Bien qu’il subsistât peu d’œuvres originales, il paraissait indispensable de faire vivre la mémoire de ce créateur exceptionnel. Janine Kotwica, professeur spécialiste de la littérature jeunesse, amie de l’artiste et de sa famille, obtient que le centre régional de ressources de l’illustration et de l’album dont elle a été l’initiatrice devienne le centre André François. Il reçoit alors en dépôt affiches, estampes et dessins épargnés par les flammes. Il continue aujourd’hui à acquérir et à rassembler une œuvre imprimée prolifique.

Depuis l’origine du centre, cinq expositions thématiques ont été organisées pour présenter différents aspects de l’œuvre. La dernière en date, André François fait son cinéma, s’est tenue en 2015, année du centenaire de la naissance de l’artiste. Elle a été l’occasion d’acheter une collection complète de L’Écran français. Alors jeune graphiste, André François y dessine pendant sept ans le Minotaure qui apparaît en tête de la rubrique phare de la revue, Le film d’Ariane.