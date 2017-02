Lu, vu, entendu Par DailyNord | 17H55 | 09 février 2017

Jean-Marc Germain en campagne avec Benoît Hamon

L’ancien bras droit de Martine Aubry à Lille et à la communauté urbaine de Lille, bien connu du landerneau politique régional, co-dirigera la campagne de Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle. Logique somme toute, les deux hommes étaient des “frondeurs” au gouvernement Valls et se sont distingués par leur opposition à la ligne sociale-libérale. Et le député de l’Essonne a soutenu Benoît Hamon pendant la primaire remportée par ce dernier. L’autre directeur de campagne est le proche de l’ancien ministre de l’Education, Mathieu Hanotin. Les observateurs s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un signe envoyé par le candidat à Martine Aubry, l’une des chefs de file de la gauche du PS et maire de Lille.

