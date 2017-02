IDEX : Qui a vraiment échoué ?

Et de quatre…la métropole et le pôle universitaire lillois, malgré leur efforts, ont donc encore échoué dans l’obtention du label IDEX, attribué à Lyon. Ce dernier était le préalable indispensable pour doter la région d’un université de taille et de rayonnement européen. Les enveloppes et crédits affectés étaient conséquents et les équipes de recherche et établissements d’enseignement auraient bien voulu en bénéficier. Un lot de consolation – I Site – a été réservé mais le montant des crédits et aides est bien moindre, aux alentours de 15 millions d’euros contre plusieurs centaines de millions pour l’IDEX. Bon, on va pas se plaindre. Mais on peut raisonnablement se poser des questions sur la capacité régionale à décrocher des timbales au plus haut niveau. Car les prochains matchs s’annoncent difficiles. Lille capitale du design, le nouveau siège de l’agence européenne du médicament,…la concurrence entre les métropoles se durcit.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.