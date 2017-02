Christian Bataille, le député nucléaire, donne sa leçon de longévité

Amusant ou pas. On a repéré ce tweet de Christian Bataille, qui, comme vous le savez, est député de la douzième circonscription du Nord.

La leçon de la longue durée dont devraient s’inspirer nos politiciens, beaucoup trop aspirés par le quotidien. #Braudel #VendrediLecture pic.twitter.com/cYnIJbEm8V — Christian Bataille (@ChrBataille) 10 février 2017

C’est sûr qu’il s’y connaît en longévité… lui qui est député depuis 29 ans et se représente pour un septième mandat…

Mais que l’on se rassure, ces longues années n’empêchent pas la constance des engagements de ce grand défenseur du nucléaire :

Avec 1% d’intentions de vote et une grande intransigeance, Monsieur Yannick #Jadot prétend-il définir la politique #nucléaire de la France. — Christian Bataille (@ChrBataille) 21 février 2017

