FOOTBALL Rebrousse-poil Par DailyNord | 08H00 | 23 février 2017

Ce que l’on s’est dit quand on a appris la nomination de Bielsa au LOSC

Marcelo Bielsa au LOSC. Eh oui, vous ne rêvez pas. Le meilleur entraîneur du monde, selon le titré Pep Guardiola, débarquera dans le Nord cet été. Fou. Voici quelques réflexions que cette future arrivée a inspiré à votre pure-player préféré.

- Une Miss Univers et un meilleur entraîneur du monde dans une même région, les Hauts-de-France deviennent décidément the place to be. Quand on sait qu’en plus, Xavier Bertrand peut devenir Premier ministre ou Emmanuel Macron président de la République…, ça commence à faire beaucoup… trop. Fuyons !

- Marcelo Bielsa était connu pour s’assoir sur une glacière à Marseille, changement de latitude oblige il va peut-être passer à la gazinière ou au radiateur portable. Ou alors il faudra qu’on lui ferme le toit même en juillet.

- Si Marcelo pouvait importer avec lui la devise de l’OM: “Droit au but” parce qu’à cette heure le Losc a moins de buts marqués (24) que de journées jouées (26).

- Après ce premier saut entre deux points cardinaux qui lui a pris un an, la suite du tour de Gaule de Marcelo Bielsa devrait donc se passer entre Rennes pour la saison 2020-2021 et Strasbourg pour la saison 2023-2024.

- À votre avis, combien de temps Marcelo va-t-il attendre avant de démissionner ?

- Après Boulogne-sur-Mer, les Argentins vont enfin apprendre à situer Lille sur une carte du monde (car oui, les Argentins connaissent Boulogne-sur-Mer et ont même une ville de ce nom, depuis que le général San Martin s’est posé en exil dans le port du Pas-de-Calais. C’était votre leçon d’histoire du jour).

- Du coup, finalement, tout le monde se fiche des arrangements financiers de Gérard Lopez révélés par nos confrères de Mediapart, Médiacités et France 3 Nord il y a peu. Le football et ses passions…

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.