Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H44 | 17 février 2017

Assistants parlementaires du FN à Bruxelles : Marine Le Pen aussi dans la tourmente

Marianne et Médiapart ont publié hier des extraits d’un rapport de l’Office européen de lutte contre la fraude, transmis à la justice française en juillet, dans l’affaire de l’emploi fictif par Marine Le Pen de son garde du corps en tant qu’assistant parlementaire européen, à raison de 7 237 euros nets pour un trois quarts temps. Pour sa défense, Marine Le Pen aurait reconnu que “les bulletins de salaire établis sur la période d’octobre à décembre 2011, pour un montant de 41 554 euros, n’ont jamais été payés au bénéficiaire” et qu’elle “n’avait pas employé M. Légier pendant ces trois mois.” Son explication ? Régulariser des dépenses de salaires et de charges antérieures qui n’avaient pas été payées par ce dernier. Dans le jargon juridique, on appelle plutôt ça un abus de confiance, voire une escroquerie et surtout un faux et usage de faux.

