Après les polémiques Bouchart et Briois… le Trombinoscope attribué à… Fillon (et Bertrand aussi)!

À se demander si le prix du Trombinoscope a décidé de se saborder. On vient d’apprendre qu’il sera remis à François Fillon en tant qu’homme politique de l’année. Certes, le choix du jury a été entériné avant l’affaire, mais ça laisse songeur. D’autant que l’an dernier, le même jury avait décerné le prix d’élue locale de l’année à la maire de Calais, Natacha Bouchart, qui venait d’être prise en train de se faire embaucher par son successeur au Sénat. Du plus mauvais effet. L’année précédente encore, ce prix avait été remis au maire d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois, en provoquant là aussi la polémique.

Du coup, on ne peut que se demander comment va réagir Xavier Bertrand, qui récolte dans le palmarès de cette année… le prix d’élu local de l’année. Et Emmanuel Macron celui de Révélation politique.

La liste des primés ici

