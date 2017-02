ET V'LAN Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 10 février 2017

Alexandre Gauthier, Marine Le Pen et Martine Aubry sont dans le Beffroimètre

Vendredi, comme chaque fin de semaine, le Beffroimètre passe en revue les personnalités qui ont fait l’actualité de la semaine.



Marine Le Pen jubile loin de son beffroi

Lors de l’émission politique, la candidate FN à la présidentielle (et accessoirement conseillère régionale des hauts de France mais absente lors du vote du budget) a battu le record d’audience.

Alexandre Gauthier au top dans le beffroi

Le chef de la Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil a enfin obtenu sa 2e étoile au Guide Michelin.

Xavier Bertrand passe à la location dans son beffroi

Le président de Région était tout content de remettre les clefs d’un premier véhicule du conseil régional à louer à une éducatrice spécialisée qui en avait besoin pour débuter un CDI.

Martine Aubry, très colère dans son beffroi

C’est une info DailyNord : la maire de Lille pas contente suite à un papier paru sur la circulation à Lille, a décidé de supprimer les abonnements et les annonces légales à La Voix du Nord.

Patrick Kanner épinglé dans son beffroi

Le ministre de la Ville a confirmé à Médiacités que des fonds publics avaient servi à financer Lillénium, le centre commercial de Lille Sud.

Vianney Mulliez quitte son beffroi

Le dirigeant de la holding d’Auchan depuis 2006 laisse la place à un non-Mulliez, Régis Degelcke.

Stéphane Sieczkowski-Samier mis en examen dans le beffroi

Le surnommé à tort “plus jeune maire de France” est rattrapé par les affaires.

