Alex W. Inker, le gentil garçon qui dessinait des apaches

Originaire de l’Avesnois, Alex W. Inker alias Alexandre Widendaele – un nom trop compliqué à écrire et un pseudo qui fait référence à son goût pour l’encrage – a d’abord suivi ses études à Saint-Luc à Bruxelles, « la seule école de BD qu’il connaissait ». De la BD, il en a toujours lue. Grâce à la bibliothèque familiale, notamment, où se trouvaient pas mal de volumes laissés par des camionneurs en cadeau à son père, douanier. De la BD, il en a aussi toujours dessinée, même sur des post-it qu’il agrafait au bureau de sa mère. Mais, lorsqu’il sort, à 20 ans, diplômé de la prestigieuse école belge, Alex W. Inker ne se sent pas prêt pour une carrière de dessinateur. Il rejoint alors son frère en fac de cinéma. Après un master 2 consacré à Chris Ware, il s’inscrit en thèse et poursuit ses recherches sur les rapports entre cinéma et bande dessinée au XIXe siècle, tout en donnant des cours. L’annonce d’une paternité prochaine vient quelque peu bouleverser la vie de ce tranquille trentenaire. Il prend un boulot alimentaire et, pendant l’été avant la naissance, remplit un carnet Moleskine de ce qui deviendra Apache.

C’est un article de L’illustration sur une course hippique à Longchamp dans les années 1930 qui sert de déclencheur à ce qu’il considère comme un exercice. L’univers visuel posé, l’époque déterminée, le scénario et les personnages puisent largement dans l’univers du film noir. L’ensemble est bourré de références qu’il évoque, intarissable, avec une passion communicative. Albert Londres sur l’histoire des bagnes, Genevoix et Jünger pour la Première Guerre mondiale, Céline auquel il emprunte quelques-uns des termes d’argot qui fleurissent l’album. De Céline, il retient aussi le sens du rythme car « ce qui fait l’âme d’une BD, c’est le rythme plus que le dessin ». Un pied dans la théorie, un pied dans la pratique, Alex W. Inker apprécie ce travail d’enquête qui accompagne la création. La récente commande que lui a passée son éditeur Sarbacane a de quoi combler son âme de chercheur. C’est à la boxe qu’il va s’intéresser maintenant pour faire le portrait de Panama Al Brown, boxeur, musicien à ses heures et amant de Cocteau. Afin de se consacrer entièrement à ce projet, il vient de quitter son emploi d’imprimeur. « Quelque chose a abouti, ce n’est que le début. » Il mesure la valeur de cette nouvelle vie qui commence et trouverait bien malvenu de ne pas s’en réjouir. Et nous, donc !

Clotilde Deparday