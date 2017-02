Affaire Fillon : Xavier Bertrand à la croisée des chemins

Une droite en ébullition. Un candidat Fillon un genou à terre. Un pays en proie au doute. Du coup l’hypothèse d’un Xavier Bertrand candidat resurgit comme un diable de sa boîte. Un plan “B” comme Bertrand ou Baroin. Les deux hommes ont chacun leurs qualités. Le sénateur-maire de Troyes est comme un point d’équilibre à droite entre les gaullistes, les fillonnistes, les libéraux et les centristes. Le président des Hauts-de-France a mollement soutenu François Fillon, se tient désormais à l’écart des miasmes du microcosme partisan et représente la fibre sociale d’une droite plus douce. Ou réputée telle. Certes, il a exclu l’idée même de s’installer un jour à Matignon. Mais la donne change à tout vitesse en ces temps de campagne inédite et de plus en plus folle. Un élu LR de la région me fait remarquer que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, est arrivé en seconde position à la primaire derrière Fillon et qu’il serait normal de songer à lui pour ne pas déjuger ce même vote. ”Arrivé bien derrière…il n’a pas perdu à 48 %, mais à 36%. Sa légitimité n’est pas très forte…“, lui fais-je remarquer. “Nous n’avons plus le choix…notre électorat va se disperser sinon…Il faut le rassurer avec un nouveau candidat ! “. Lui est sûr que les suffrages qui se sont portés sur Fillon à la primaire adhèreront en grande majorité au projet de Juppé. Et il avance le nom de Xavier Bertrand à …Matignon. ” Le ticket est presque idéal. Pour contrecarrer le risque d’un Juppé ringardisé par son âge face à Hamon, Le Pen et Macron, et renforcer la dimension protectrice de la droite contrairement au programme de Fillon trop brutal”. Bon. Mais les Français votent pour un président pas pour un premier ministre.

