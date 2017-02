Affaire Fillon : la petite musique Bertrand

Dans cette campagne présidentielle folle… verra-t-on un Xavier Bertrand revenir dans la course ? Totalement dénuée de sens depuis que le président des Hauts-de-France a renoncé à la primaire de droite suite à son élection, l’hypothèse prend de l’épaisseur. L’affaire dans laquelle est empêtrée François Fillon pourrait en effet changer la donne, croient savoir quelques confrères. Les LR chercheraient un plan B pour remplacer un candidat à la présidentielle grandement fragilisé, et outre François Baroin, le nom de Xavier Bertrand revient avec insistance comme celui d’un sauveur. Dans un numéro d’équilibriste où il excelle, Gérald Darmanin, interrogé à ce propos ce matin sur Europe 1, n’a pas fermé la porte : “« Il est évident que François Baroin et Xavier Bertrand sont de grands hommes politiques qui serviront la France dans les prochaines années. Mais le plan c’est François Fillon, mon candidat c’est François Fillon »,

En tout cas, note France 3 qui revient sur cette rumeur, le nom de domaine www.bertrand2017.fr a été réservé ces derniers jours.

