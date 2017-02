Lu, vu, entendu Par DailyNord | 07H25 | 08 février 2017

À Hesdin, “le plus jeune maire” continue d’assurer le spectacle (et même chez les humoristes)

On ne s’ennuie pas à Hesdin. Après la citation fortuite d’un certain Adolf Hitler, une nuit d’hôtel un peu trop coûteuse, l’envie de s’acheter une coquette voiture aux frais de la mairie, des destitutions d’adjoints (lire ici) ce sont les affaires qui rattrapent celui que certains confrères ont appelé à tort le plus jeune maire de France, en raison de son élection à 22 ans (en fait, il y avait plus jeune, mais là n’est pas le débat).

Désormais, Stéphane Sieczkowski-Samier est mis en examen dans l’affaire qui concerne les délibérations au profit de maman. Et alors que ce mardi matin, accompagné du médiatique Me Berton, il se défendait dans La Voix du Nord en dénonçant un “piège” (c’est à la mode…), on apprend que deux autres affaires pourraient le toucher : des détournements de fonds publics (il est reproché à l’édile de s’être approprié des matériaux comme des parquets, un lavabo…, achetés par la ville d’Hesdin, lui dit avoir remboursé) ; une sombre affaire d’achats de voix d’électeurs.

Bref, pour le moment, Stéphane Sieczkowski-Samier est bien entendu présumé innocent de tout, mais ça ne l’a pas empêché de se retrouver dans la Revue de presque de Nicolas Canteloup sur Europe 1 (à écouter ci-dessous, c’est au début). Pour un jeune élu, prétendant aux législatives contre son ex-mentor Daniel Fasquelle, ça commence déjà à faire beaucoup.



