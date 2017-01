Xavier Bertrand va sauver “Wirlpoll”

Amusant tweet repéré par plusieurs internautes :

Avec les salariés de l’entreprise #Wirlpoll. La priorité : la reprise industrielle. pic.twitter.com/V6eCbtxhCU — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 31 janvier 2017

Wirlpoll, une entreprise bien connue de la place amiénoise, c’est sûr. Ou Whirlpool ? Bonne nouvelle : la personne qui gère les comptes du président de région (ou le président himself allez savoir) s’est empressée de supprimer ce glorieux hommage industriel pour le remettre dans une version plus académique. On peut lui (ou leur pardonner) : la visite était de bon matin.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.