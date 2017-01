DailyNord en néerlandais Par DailyNord | 11H11 | 02 janvier 2017

Xavier Bertrand luidt de noodklok voor de groenen

Tussen gelach en ontsteltenis, zijn de medewerkers van de Regionale Raad er nog steeds niet over uit. Tien dagen geleden werd de hall van de hoofdzetel van de Regionale Raad veranderd in een grote dierentuin.

Jachthonden met kwispelende staart, gevogelte zoals een woestijnbuizerd die vooral gebruikt wordt voor de jacht op konijnen… en een paar kerels gekleed in traditionele tenue gebruikt voor de jacht: rood fluwelen jasje, jagershoedje op het hoofd en een schitterende jachthoorn in de hand. Van iets ongerijmd ga je niet dood. Onze trotse jagers hebben kunnen luisteren naar het welkomstwoord van Xavier Bertrand waarmee hij de tentoonstelling opende over de milieuwaarde van de jacht die vanaf nu opgesteld is in de ingang van de regionale raad.

http://fvlinhetnederlands.actieforum.com/t430p25-politiek-in-frans-vlaanderen#16324

http://dailynord.fr/2016/12/xavier-bertrand-sonne-lhallali-pour-les-ecolos/

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.