Par DailyNord | 07H30 | 17 janvier 2017

Législatives : un ex-protégé de Daniel Fasquelle… à l’assaut de Fasquelle Daniel

Il y a presque trois ans, Daniel Fasquelle se fendait d’un post élogieux sur son blog :

“Ce lundi, je suis allé féliciter le tout nouveau maire d’Hesdin, Stéphane Sieczkowski-Samier qui, à 22 ans, est le plus jeune élu de France. Stéphane fait partie de ces jeunes qui m’avaient soutenu lors de la campagne des législatives et qui avait répondu à l’appel lancé aux jeunes, lors du Campus de la Reconquête au Touquet-Paris-Plage. Je le connais également très bien puisque, il y a quelques mois encore, il était l’un de mes étudiants à la faculté de droit de Boulogne-sur-Mer.

Pour l’encourager dans ses nouvelles fonctions, je lui ai offert mon écharpe de maire. Au cours de cette rencontre, nous avons déjà abordé plusieurs sujets et j’ai pu lui prodiguer quelques conseils auxquels le jeune élu s’est montré très attentif. Tous nos voeux de réussite l’accompagnent pour ce premier mandat !

Daniel Fasquelle”

Le député-maire du Touquet va-t-il regretter ses conseils ? On a appris il y a quelques jours que le jeune élu (qui n’est pas le plus jeune de France)… a décidé de se présenter aux législatives. Sur les terres même d’un certain Daniel Fasquelle, avec, qui, il est vrai, les relations se sont nettement rafraîchies depuis quelque temps.

Il faut dire que Stéphane Sieczkowski-Samier y a mis du sien : adjoints destitués, hôtels onéreux, bon de commande pour une voiture un peu trop chic aux frais de la princesse, mandats de gérance privée de logements locatifs confiés… à maman, délibération fantôme, le “Petit Sarko” a réussi un véritable festival en un demi-mandat.

A-t-on vraiment hâte de le voir dans les couloirs de l’Assemblée ?

