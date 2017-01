Lu, vu, entendu Par DailyNord | 10H17 | 14 janvier 2017

Quand le plan social de La Voix du Nord s’invite dans le débat politique…

Le plan social de La Voix du Nord (178 départs souhaités, lire notre article) a une résonance au-delà de nos frontières régionales en cette période de campagne présidentielle.

La preuve, le candidat à la Primaire socialiste, Benoît Hamon, a eu une “pensée” pour les salariés du journal, lors du débat télévisé de jeudi. “Une pensée” pas désintéressée bien évidemment : ça lui a permis de dézinguer la loi Travail, qui, selon lui, permettrait ce plan social.



Hier, la ministre du Travail, Myriam El Khomri s’est défendue dans une lettre ouverte, déplorant “une regrettable désinformation” de Benoît Hamon.

Qui a raison ? Un juriste, interrogé par LCI, estime que ”la loi Travail a permis de fixer les critères rendant possibles les licenciements économiques. Ils étaient possibles avant également, mais plus arbitraires. Le juge devait apprécier si la cause économique était justifiée ou non”. En tout cas, Gabriel D’Harcourt, directeur de La Voix du Nord, dément tout refus du plan social par la Direccte (qui s’occupe du travail dans les régions) avant la loi Travail.

Bref, pour ceux qui espéraient que le plan de La Voix passerait inaperçu, c’est raté.

