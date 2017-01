Plein de petits Bertrand chez les socialistes régionaux

On a beaucoup glosé sur le non-ralliement de Xavier Bertrand à l’un ou l’autre des candidats pendant la primaire de droite. Soyons juste : à gauche aussi, ils sont nombreux à avoir du mal à se prononcer. Nos confrères de La Voix du Nord ont recensé les soutiens d’un tel et d’un tel pour la primaire de gauche, dont le premier tour a lieu dimanche. Bilan : à Lille, Martine Aubry et François Lamy – que l’on a pourtant connu très critiques sinon “frondeurs”, pendant le quinquennat – n’ont pas fait valoir de choix, comme Pierre de Saintignon et Audrey Linkenheld. À Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier entretient aussi le flou, tout comme Yann Capet et Martine Filleul, les premiers fédéraux du Pas-de-Calais et du Nord. La Voix cite aussi Kemel, Lefait, Maquet, Bays, Dufour-Tonini…Les députés du Pas de Calais Nicolas Bays et Michel Lefait seraient tentés de rejoindre un certain Emmanuel Macron, qui ne participe pas à la primaire .

Et que penser de Dominique Baert, député-maire de Wattrelos, qui fut hollandais jusqu’à une époque récente et qui lui soutient Manuel Valls en allant au premier rang du meeting d’Emmanuel Macron ? Tout ce petit monde attend avec impatience les résultats de la primaire du PS et d’une partie de la gauche. On devrait donc en savoir plus la semaine prochaine.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.