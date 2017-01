Philippe Montanier n’a plus la cote

Il était un temps l’entraîneur qui montait : d’excellents résultats à Boulogne-sur-Mer (2004-2009) , puis à Valenciennes (2009-2011), l’avaient conduit à la Real Sociedad en Espagne (où il a été élu meilleur entraîneur de Liga, le championnat espagnol). Puis, il y a eu ce retour à Rennes dont on attendait beaucoup. Las, ça ne s’est pas passé comme prévu et du coup, Philippe Montanier avait été écarté il y a un an. Avant de rebondir cet été en D2 anglaise, dans le mythique Nottingham Forest. L’aventure est déjà terminée : vingtième sur vingt-quatre… il vient de trouver la porte de sortie.

