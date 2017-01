DailyNord en néerlandais Par DailyNord | 11H20 | 02 janvier 2017

Nieuwe wending in de zaak van het grote stadion, grote sport infrastructuur van de Europese metropool van Rijsel.

Zoals we vier weken geleden hadden vermeld, kent de aanklacht tegen de Europese metropool, in de zaak van de Grand Stade nu persoonlijke extensies.

Volgens de informatie van la voix du nord, heeft Rechter Jean-Michel Gentil net nieuwe vijandelijkheden uitgelokt door het bevelen van een huiszoeking in de woning van Alain Letard, een voormalig kaderlid van Eiffage, de groep die het nieuwe stadion heeft gebouwd, en echtgenoot van de eerste vice-voorzitter van de Regionale Raad, de senator Valérie Létard.

En we herinneren eraan dat de kantoren van Damien Castelain, voorzitter van de Metropool en Henri Segard, voormalig vice-president van Lille Métropole en voormalig burgemeester van Komen, werden bezocht door de rechter een beetje meer dan één jaar geleden. De aangevoerde feiten zijn ernstig: corruptie en machtsmisbruik, waarvoor het onderzoek is uitgebreid. Een plezierreisje naar de Formule 1 Grand prix in Hongarije betaald door Eiffage aan de echtparen Castelain en Segard heeft de nieuwsgierigheid van de rechter gewekt.

…

http://fvlinhetnederlands.actieforum.com/t43p25-het-nieuwe-stadion-van-rijsel#16321

http://dailynord.fr/2016/12/metropole-europeenne-de-lille-vers-le-grand-deballage-ou-la-loi-du-silence/

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.