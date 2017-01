Lu, vu, entendu Par DailyNord | 07H00 | 16 janvier 2017

Emmanuel Macron, le tabac, l’alcool et ses adversaires

Ils sont amusants. Devant le phénomène Macron qu’ils espéraient éphémère mais qui se révèle plus durable que prévu (voir encore les 5 000 personnes à Lille samedi), ses adversaires politiques cherchent toutes les failles. L’Amiéno-Touquettois les a bien aidés lors de sa visite de vendredi dans le bassin minier : “Dans ce bassin minier, les soins se sont moins bien faits, il y a beaucoup de tabagisme et d’alcoolisme, l’espérance de vie s’est réduite, elle est de plusieurs années inférieure à la moyenne nationale” a-t-il déclaré (L’Avenir de l’Artois). Tabagisme, alcoolisme, le jeune ambitieux aurait dû savoir qu’il ne faut jamais employer ses mots (ou maux) là même si les études de santé reconnaissent leurs effets dans le département (voir France Info qui a compilé les données ainsi que notre vrai et faux des clichés publié il y a quelques années).

Depuis Hénin-Beaumont, Steeve Briois (le maire FN) et son Marine Tondelier (son opposante EELV) se sont levés contre cette “attaque” contre les gens du Pas-de-Calais. Au moins pour une fois, les deux sont d’accord pour sombrer dans le politiquement correct. Jamais en retard d’une polémique, Gérald Darmanin, le nouveau porte-flingue de François Fillon, lui aussi particulièrement inquiet par la dynamique Macron, en a rajouté une couche sur le thème “Macron doit s’excuser“. On a aussi lu des réactions outrées de Jean-Luc Mélenchon et de Pierre Laurent…

Allez, plus que quelques mois à tenir avant la présidentielle. Buvez un coup et fumez une clope, ça passera plus vite !

