12H18 | 04 janvier 2017

Macha ou l’évasion, Jérôme Leroy



Macha-des-Oyats est une vieille femme de 107 ans, somme toute encore assez fringante, qui doit son étonnante longévité, ainsi que sa relative vivacité, à la société dans laquelle elle vit. Pour preuve, cette société porte le nom évocateur, aux premières heures du XXIIe siècle, de monde de la Douceur. Elle est organisée en un réseau de ZAD, qui ne sont autres que les lointaines héritières des « zones d’aménagement différé », devenues des « zones à défendre » dès les années 2010, grâce à l’action d’écologistes engagés. Elle inaugure ainsi une ère inédite dans l’histoire de l’humanité, une ère où les gens vivent bien souvent à la cime des arbres, au rythme des saisons et de leurs désirs. Or, Macha, qui a connu les temps troublés du monde de la Fin, gangrené par les extrémismes de toute espèce, n’est pas la dernière à apprécier sa sérénité.

Au travers de la voix de sa sémillante héroïne, amenée à raconter son adolescence dans cette période apocalyptique, Jérôme Leroy offre aux jeunes lecteurs un roman d’anticipation salutaire. Car, paradoxalement, il s’attarde essentiellement sur le passé, semblable sur bien des plans à notre présent, pour semer de manière plus efficace l’espoir d’un avenir meilleur. En opposant, par contraste, le monde de la Fin et sa violence paroxystique, au monde de la Douceur, il jette un éclairage sans fard sur notre époque et nous permet de porter un regard distancié sur elle. Mais, il met aussi, et surtout, l’accent sur la nécessité d’un changement et la possibilité d’une utopie. L’idéal social qu’il laisse entrevoir élargit notre point de vue et l’on se prend soudain à rêver d’autre chose. Là réside, peut-être, la plus belle qualité de ce roman.

Faustine Bigeast

Éditions syros

août 2016

350 pages – 12,99 €

Article paru dans le n°22 de la revue Eulalie, publiée par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

