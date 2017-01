Lonely Planet France : le Louvre-Lens sauve la mise

Après le Louvre-Lens, le désert ? Presque. DailyNord a consulté dernièrement l’édition France anglophone du célèbre guide de voyage Lonely Planet.

Le Louvre-Lens est bien servi avec les trois quarts d’une page “A ne pas manquer”. De quoi prouver que le musée – qui vient d’ailleurs de conclure l’année 2016 avec 445 000 visiteurs – est désormais bel et bien placé sur la carte touristique hexagonale.

Heureusement qu’il est là. Dans cette édition du Lonely Planet, qui s’intéresse aux richesses de notre pays, les références à l’ex-Nord – Pas-de-Calais sont très rares. Outre le Louvre-Lens, on trouve le tourisme de mémoire avec le musée de Fromelles ou le site de Vimy. Et c’est à peu près tout.

Mais que fait Xavier Bertrand ?

