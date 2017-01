Lu, vu, entendu Par DailyNord | 10H00 | 24 janvier 2017

Le soutien tardif d’Aubry et consorts à Hamon, Linkenheld en réserve

Mieux vaut tard que jamais et tant pis si ça peut donner l’impression de se raccrocher aux branches du vainqueur du premier tour et favori du second. Dès lundi, par communiqué, Martine Aubry et ses proches (François Lamy, Anne-Lise Dufour, Jean-Marc Germain notamment) ont appelé à voter pour Benoît Hamon au second tour de la primaire. Lequel Benoît Hamon, ex-conseiller technique de Titine de Fer au ministère du Travail il y a bientôt vingt ans- ah, l’homme neuf… -, réserve l’un de ses meetings d’entre deux tours à Lille, vendredi.

On remarquera dans ce communiqué l’absence d’Audrey Linkenheld. La députée, naguère présentée comme la possible successeur de Martine Aubry à la mairie de Lille, est l’objet de rumeurs depuis qu’elle a accueilli Emmanuel Macron lors de la visite de l’ex-ministre de l’Economie à Lille. Ils se sont ainsi croisés dans une école d’Hellemmes, située dans la circonscription d’Audrey Linkenheld. Pour l’instant, elle garde le mutisme sur ses intentions.

