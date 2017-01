TOUT ARRIVE Rebrousse-poil Par DailyNord | 08H20 | 31 janvier 2017

Le Nord – Pas-de-Calais a une Miss Univers : ces choses improbables qui sont arrivées à la région

Chapeau ! Naguère rejetée des palmarès Miss France, le Nord – Pas-de-Calais vient d’en signer deux coup sur coup. Mieux encore : la région décroche la première Miss Univers hexagonale depuis 1953. Iris Mittenaere, la Steenvoordoise. Un “événement” impossible à imaginer pour le Nord – Pas-de-Calais il y a encore quelques années. La preuve que tout est possible dans la région… et même le plus improbable. Souvenez-vous…

- De ce présidentiable en puissance, directeur du puissant FMI, qui est venu s’enferrer dans les coucheries de la sordide affaire du Carlton. Lille était alors au centre du monde médiatique. Exceptionnel !

- De ce réalisateur américain aux films très hollywoodiens (Interstellar, Inception, les trois Batman) qui est venu tourner un film à Dunkerque. Oui, Dunkerque. On parle là de Christopher Nolan dont le film Dunkirk sort en juillet sur les écrans.

- De cet humoriste nordiste, certes drôle, mais pas forcément le meilleur d’entre tous, qui a réalisé le casse du siècle. Son film, Bienvenue chez les Ch’tis, a explosé les compteurs d’entrée au cinéma : plus de 20 millions d’entrées. Qui l’eut cru ?

- De ces deux ex-candidats à la Présidentielle, et pas des moindres, qui ont choisi une circonscription du Pas-de-Calais pour la revanche en 2012. Pour les distraits, il s’agissait de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans la circonscription englobant Hénin-Beaumont. Le clou du spectacle étant qu’ils ont tous deux été battus par un inconnu (au niveau national) du PS !

- De ces Américains qui ont repris Arc International. Arc, notre fleuron régional… Jacques Durand aurait-il pu imaginer telle issue ?

- De ce maire d’un village de moins de 1 000 habitants qui a pris la tête de la puissante Métropole Européenne de Lille, un certain Damien Castelain…

N’hésitez pas à compléter dans les commentaires…

