Lambersart : Un fauteuil pour deux

En privé, le député-maire LR de Lambersart ne cache plus son souhait de transmettre ses responsabilités majorales. Marc-Philippe Daubresse, outre le cumul des mandats, est obligé de faire le tri dans ses multiples casquettes. En cette fin d’année, il semble que l’option de transmettre le flambeau de la mairie qu’il porte depuis 1988 soit la plus avancée puisqu’il est obligé d’abandonner son mandat le plus ancien. A qui ? Les observateurs songent à son épouse Brigitte Daubresse-Astruc, deuxième adjointe et vice-présidente LR du conseil départemental du Nord, qui avoue “se préparer”. Une ancienne conseillère régionale UMP qui n’avait pas vraiment battu des records d’assiduité. Malgré les ricanements du microcosme politique, les deux époux élaborent un dispositif de succession “en douceur” prévu pour l’été, période idéale quand on joue la carte du fait accompli. Si Daubresse est réélu en juin sur la quatrième circonscription du Nord, ou s’il se faufile en position éligible sur une liste aux sénatoriales – il est député sans interruption depuis 1992-, Madame Daubresse-Astruc pourrait s’asseoir dans le fauteuil tout chaud de Monsieur. Qui deviendrait directeur de cabinet de Madame pour suivre de près les dossiers municipaux et accompagner son épouse dans sa nouvelle et lourde tâche. Cette dernière devra également élaguer son portefeuille de mandats. On rappelle que les deux édiles sont également élus au SIVOM Alliance Nord-Ouest.

L’opération ne rencontrerait que peu de résistances en interne, entendez sur la liste majoritaire, difficilement réélue de justesse en 2014 suite à de graves dissensions et à une usure du pouvoir sortant. Du côté du parti Les Républicains, on se désintéresse de la chose. Lambersart étant depuis longtemps considérée comme une enclave privilégiée peu sensible aux grands mouvements électoraux, une sorte de villégiature dorée pour une droite en repli. Ringardisé par la jeune garde ( Darmanin, Leprêtre, Delbar, Bariseau…), dépassé par les nouveaux ténors de la droite (Bertrand, Lecerf), Marc-Philippe Daubresse gère un déclin inéluctable.

