DailyNord en néerlandais | 02 januari 2017

La Voix du Nord: 180 ontslagen!

Volgens een vaksbonds bron, zou het herstructureringsplan van de groep La Voix du Nord, in voorbereiding sinds een aantal maanden, het niveau van 180 ontslagen, alle categorieën samen kunnen bereiken. De noodzaak van de daling van het kost van de salarissen is aan de orde van de dag. Prioriteit aan de ontwikkeling van het digitale. Het “papier” lijkt dus secundair te worden. Bedenk dat de verkochte verspreiding tot onder 300 000 exemplaren is gedaald.

