Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H35 | 19 janvier 2017

Hénin-Beaumont : mais où est passé Jean-Luc Mélenchon ?

« Je ne me suis pas trompé en venant ici, je suis sûr que mon analyse était la bonne… Alors, ce territoire, je ne vais pas le lâcher comme ça. Je vais organiser des choses politiquement ici et sans doute m’affilier localement au Parti de gauche pour donner un coup de main à sa construction. Ça ne fait que commencer ! »

Devinez quel politique a prononcé cette phrase à La Voix du Nord en juin 2012, que nous exhumons à la faveur d’un petit tour dans nos archives ? Allez, un petit effort. Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, ça fait une éternité déjà… mais souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon était candidat aux législatives dans l’ex-bassin minier Pas-de-Calais contre une certaine Marine Le Pen en 2012. Battu, il avait donc déclaré qu’il ne lâcherait pas le territoire. Vous l’avez beaucoup vu à Hénin-Beaumont depuis cinq ans, vous ?

