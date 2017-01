LE TRI DU VENDREDI Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 20 janvier 2017

Gérard Lopez, Valérie Létard et Jean-Claude Kindt sont dans le BeffroiMètre

Un BeffroiMètre très diversifié pour ce nouveau vendredi. Politique, économie, sport, gros sous, il y en a pour tous les goûts.

Emmanuel Macron enflamme le beffroi

Près de 5 000 personnes pour le meeting du candidat à Lille. Le phénomène médiatique dure et ça inquiète ses adversaires qui tentent de le dégommer en détournant ses propos autour de l’alcoolisme et du tabagisme.

Nausicaa installe son nouveau beffroi

Une vitre de 54 tonnes, qui permettra d’observer le futur bassin de 10 000 mètres cubes, a été installée cette semaine sur le chantier du futur Nausicaa (La Voix du Nord).

L’Hermitage Gantois change de beffroi

Le célèbre hôtel lillois, ainsi que l’Alliance, le Crowne Plaza ou le Bellevue de la Grand-Place ne sont plus propriétés de Jean-Claude Kindt. Dominique Ozanne, président de FDM Management, en a fait l’acquisition (La Voix du Nord).

Marie-Françoise Bechtel et Anne Ferreira roulent pour Arnaud Montebourg

La députée socialiste de Soissons et l’ancienne conseillère régionale – de Saint-Quentin – rejoignent le candidat à la primaire de gauche.

Valérie Létard pas contente dans son beffroi

Les Républicains (LR) se moquent-ils de l’UDI ? C’est l’avis de Valérie Létard qui ne veut pas s’en laisser conter et met la pression sur le parti ami au Conseil régional concernant les investitures aux législatives. Un grand classique des années électorales rappelle DailyNord.

Gérard Lopez déjà tourmenté dans le beffroi

À peine arrivé, à peine épinglé. Une enquête conjointe de Mediapart, Médiacités et France 3 Nord – Pas-de-Calais jette le trouble sur les pratiques du nouveau patron du LOSC.

