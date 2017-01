PRATIQUES Textos Par Nicolas Montard | 09H00 | 25 janvier 2017

François Fillon a embauché sa femme : ces parlementaires du Nord – Pas-de-Calais font aussi travailler leur famille

C’est l’affaire qui agite le monde politique. Selon Le Canard Enchaîné, François Fillon a employé sa femme comme collaboratrice parlementaire… à hauteur d’un demi-million d’euros tout de même. L’emploi serait même fictif ! Sans aller jusque là, cette pratique d’employer des collaborateurs issus de son propre cercle familial n’est pas inédite. La preuve dans le Nord – Pas-de-Calais, notions-nous en 2014.

À l’occasion de la sortie des déclarations d’intérêts des parlementaires, nous avions passé du temps à éplucher les liens familiaux des députés et sénateurs.

Bilan des courses : sans être une généralité, la pratique d’employer des proches existait bien encore en 2014. Francis Vercamer employait bien sa fille (qu’il a essayé depuis de refourguer aux régionales… puis aux législatives) ; Jean-Jacques Cottel sa femme ; Jacques Legendre et François-Xavier Villain, les deux Cambrésiens, chacun un fils (retrouvez ce qu’en dit le sénateur Legendre ici). Rémi Pauvros précisait qu’il a été assisté de sa fille un an durant, mais que ce n’est plus le cas.

C’est moins visible, et là, il faut connaître quelque peu le monde politique : certains employaient leur compagne ou future épouse, qui ne porte pas le même nom qu’eux et…qui fait de la politique. C’est le cas de Marc-Philippe Daubresse et de Daniel Percheron. Pour brouiller les pistes ?

Mais la déclaration telle quelle, sans précision des liens de parenté, avait bien des imperfections. En 2014, nous nous étions rapidement rendu compte que l’une des collaboratrices du sénateur Dominique Bailly portait le même nom que lui…. avant son mariage en 2013. Contacté à deux reprises par mail au mois d’août, il n’avait pas répondu à nos demandes de précisions sur le sujet. On espère qu’il va donc éviter de s’exprimer sur le sujet Fillon ces temps-ci. Autre problème : combien vaut un(e) assistant(e) parlementaire ? Quel est la “valeur” de son travail ? Simple secrétariat basique ou conseil de haut niveau ? Peut-on contraindre une épouse, un fils, une compagne,…comme l’on ordonne un salarié lambda ? Quelle est la nature réelle du lien de subordination ? Certain(e)s sont payé(e)s plusieurs milliers d’euros par mois – leur mince statut est certes précaire,…Vaste sujet…

