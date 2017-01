1500 pour Mélenchon, 200 pour Valls, combien pour Macron ?

1 500 personnes. Il y avait du monde à la petite sauterie de Jean-Luc Mélenchon dimanche à Tourcoing. Plus qu’à Liévin où le matin-même, Manuel Valls, candidat à la Primaire socialiste dont la campagne a du mal à décoller, était en compagnie de 200 personnes (il aurait pu en accueillir le double, voire le triple). Et combien seront-ils samedi pour la venue d’Emmanuel Macron à Lille ? Promis, on vous tient au courant.

