Lu, vu, entendu Par DailyNord | 09H31 | 27 janvier 2017

Conseil régional : Marine Le Pen n’est pas là… et elle s’en fout

Le Front National passe son temps à tailler des costards à la presse en général et La Voix du Nord en particulier… mais en campagne présidentielle, on peut bien faire quelques concessions… pour parler à l’électeur. Ainsi, on peut lire une interview de Marine Le Pen dans le quotidien régional ce jour. L’intégralité de l’interview est par là, mais on voulait juste vous signaler cet échange :

La Voix du Nord : On vous reproche un manque de présence dans la région…

Marine Le Pen : « On lance ce genre de débats quand on n’a rien à dire. Je suis en campagne présidentielle. L’enjeu, c’est la survie et l’identité de notre pays. »

(…)

La Voix du Nord : (vous n’étiez pas là) pour le vote du budget…

Marine Le Pen : « Ça n’est pas grave. Vous l’avez écrit 30 fois, vous l’écrirez une 31e fois. Je m’en moque. »

La Voix du Nord : Quid de ce qu’en pensent les électeurs ?

Marine Le Pen : « Les électeurs me font confiance. À chaque fois, ils sont de plus en plus nombreux à voter pour moi. »

Sans commentaires.

