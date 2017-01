Canal Seine-Nord : Gérald Darmanin dénonce une “décision politicienne”…

Amusant. Alors que le ministre Alain Vidalies annonce dans La Voix du Nord le nom du futur président de la société de projet en la personne de Rémi Pauvros, député socialiste, Gérald Darmanin, vice-président LR aux Transports à la Région, monte au créneau et fustige une “décision politicienne”. Ce serait notamment offrir une belle porte de sortie à un probable futur battu aux législatives de juin, qui a certes joué un rôle important dans l’élaboration du grand programme et dont la contribution technique a été saluée. Darmanin l’a peut-être mauvaise que l’ancien maire de Valenciennes et ancien ministre de l’environnement, le centriste Jean-Louis Borloo, n’ait pas été choisi, mais il a beau jeu de crier à “la décision politicienne” en ces temps de campagne présidentielle… quand on sait que ce type de nomination est éminement politique et que le grand programme de travaux publics affiche naturellement une dimension politique. Allez courage, plus que quelques mois avant la possible victoire de François Fillon et la nomination d’amis aux sociétés de projets diverses et variées et autres postes convoités de la République. Et là, le maire de Tourcoing oubliera probablement de dénoncer les petits arrangements entre amis !

