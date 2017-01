TRI DE DEBUT D'ANNEE Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 06 janvier 2017

Michel Lalande, Michel Nozière et Steeve Briois sont dans le beffroimètre

Premier BeffroiMètre de l’année 2017 : c’est le résumé idéal si vous avez passé les fêtes loin de votre région natale, à New york, Dubaï ou dans les Alpes. Voire même chez votre belle-mère.



Robert Marchand roule autour de son beffroi

L’Amiénois de 105 ans a battu le record mondial de l’heure en parcourant plus de 22 kilomètres 500 à vélo.

Michel Lalande bétonne son beffroi

Le préfet des Hauts-de-France refuse* de communiquer le nombre de voitures brûlées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre alors que son ministre l’a fait.

(mise à jour à 17h : la préfecture tient à préciser que le préfet n’a pas refusé de communiquer les chiffres des véhicules incendiés mais qu’à la demande d’un journaliste, le service de communication a précisé que ces chiffres seraient communiqués par le service statistique du ministère de l’Intérieur.)

M. Nozière et B. Marchant devant l’incendie de leur beffroi

Les patrons du groupe Voix du Nord vont annoncer un plan de restructuration qui concerne un quart des effectifs. Du jamais vu dans l’histoire du titre.

Eric Darques, au sommet du beffroi

Le militant anti-corruption de Lambersart avait déposé plainte pour contester l’attribution du marché public du grand stade à Eiffage : le juge Gentil a désormais élargi l’affaire à des faits de corruption et de trafic d’influence, a révélé La Voix du Nord le 23 décembre.

Steeve Briois en colère pour son beffroi

Le maire d’Hénin-Beaumont ne décolère pas face au film “Chez Nous” de Lucas Belvaux, tourné dans la région et évoquant les méthodes d’un parti populiste. Au point de dénoncer la “caricature” de Marine Le Pen par ce pot à tabac de Catherine Jacob. Sympa pour l’actrice !

Damien Castelain en mauvaise posture dans son beffroi

Suite à ce rebondissement dans l’affaire du Grand Stade, on découvre que le président de la Métropole européenne de Lille a accepté un voyage d’agrément offert par Eiffage en Hongrie, en compagnie d’Henri Ségard, alors maire de Comines.

