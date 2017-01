TRI HEBDO Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 13 janvier 2017

Arras, Jean-Luc Mélenchon et Michel Seydoux sont dans le BeffroiMètre

BeffroiMètre varié cette semaine. De la haute gastronomie associée à une réponse humoristique, de la politique, du sport, et même de l’économie.

Arras se fait repérer dans le beffroi

Avec sa réponse bien sentie à la publicité humoristique (ou pas) de Burger King qui s’installe dans la Préfecture du Pas-de-Calais, la Ville a réussi à s’offrir une belle exposition médiatique.

Jean-Luc Mélenchon fait le plein dans le beffroi tourquennois

1500 personnes pour sa réunion publique/meeting de Tourcoing, le candidat à la Présidentielle a réussi son déplacement… pendant que Manuel Valls ne rassemblait que 200 personnes à Liévin.

Michel Seydoux une dernière fois dans le beffroi

Dernier match ce vendredi soir pour le président du LOSC, contre Saint-Etienne. Ça valait bien un hommage.

Le port de Dunkerque en hausse dans le beffroi

0,3% d’augmentation de trafic pour le port de Dunkerque en 2016, soit 46,7 millions de tonnes.

Noyon en redressement judiciaire dans le beffroi

Le fabricant de dentelles est placé en liquidation judiciaire. Une offre de reprise a été présentée par le directeur de l’enseigne calaisienne.

La Voix du Nord dans la tourmente des beffrois

Le plan social a été confirmé cette semaine. 178 suppressions de postes ont été proposées dans le plan de la direction.

